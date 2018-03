Deel dit artikel:











Man gewond na steekpartij Vlissingen, dader aangehouden

In Vlissingen is zondagavond laat een 23-jarige man gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is met meerdere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte, een 34-jarige Vlissinger, is vanochtend aangehouden in Roosendaal.

Medewerkers van de Unit Forensisch Technisch Onderzoek kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. (foto: HV Zeeland) De steekpartij gebeurde rond 23.30 uur in de Jan Vermeerlaan. Het Vlissingse slachtoffer zou in zijn auto hebben gezeten toen hij werd aangevallen door een voor hem bekende man. Hij wist zich te verweren, maar liep wel verwondingen op. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Daarna mocht de man weer naar huis. Zoektocht naar de dader Terwijl de technische recherche sporenonderzoek deed, gingen agenten op zoek naar de verdachte. De 34-jarige Vlissinger werd rond 5.45 uur aangetroffen in een woning in de wijk Westrand in Roosendaal. Hij is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex voor verhoor.