Echte Zeeuwse groene stroom van DELTA, maar wel duurder

DELTA biedt nu nog groene stroom aan die het bedrijf van buiten de provincie haalt. De nieuwe lokale groene stroom van DELTA komt van de getijdencentrale in de Oosterscheldekering en de windmolens bij de Kreekraksluizen. Het lokale aspect past in een trend die Roel Meijerink, directeur Energie van DELTA, ook ziet. "Ja absoluut. We merken dat er vraag is van klanten naar een product als dit. En dat willen we dan ook aanbieden. We hopen uiteindelijk vijftienduizend klanten op dit product te krijgen."

Nieuwe stroom is duurder

Volgens Meijerink is de nieuwe Zeeuwse groene stroom duurder dan de huidige groene stroom. "Het nieuwe Puur Zeeuws groen wordt gemiddeld 1,25 euro duurder per maand. Maar beide producten, dus ook het oude, blijven voorlopig naast elkaar bestaan." Als het nieuwe alternatief voldoende aanslaat, bestaat de kans dat het oude product verdwijnt.

