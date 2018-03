Zeeland wordt wakker: Zeeuwse groene stroom, steekpartij Vlissingen en chansonwinnaar

Getijdencentrale in gebruik (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse groene stroom

DELTA komt met echte Zeeuwse groene stroom. Puur Zeeuws groen, heet het. Het energiebedrijf speelt hiermee in op de toenemende wens naar producten die dicht bij huis gemaakt worden. Maar de nieuwe stroom is wel duurder.

(foto: Politie)

Gewonde na steekpartij

In Vlissingen is zondagavond laat een man gewond geraakt na een steekpartij. Het slachtoffer is met meerdere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend.

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet)

GOES wint van Vlissingen

De Zeeuwse derby in de Hoofdklasse B is een prooi geworden voor GOES. De ploeg van Rogier Veenstra was op eigen veld met 2-0 te sterk voor VC Vlissingen. De Goese treffers werden geproduceerd door Francis Kabwe Manengela en Daniel Wissel.

Wim Steenbakker is een van de acht finalisten van het Concours de la Chanson in Den Haag. (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse winnaar in Franse chansonwedstrijd

Zanger Wim Steenbakker uit Wemeldinge heeft op het Concours de la Chanson de Liesbeth List-prijs voor jong talent gewonnen. De 23-jarige Steenbakker stond zondag in de finale in Den Haag.

Oosterscheldekering, vanaf Neeltje Jans. (foto: Conny van der Horst via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Het wordt een zonnige dag. Vanochtend vriest het eerst licht met weer die ijskoude noordoostenwind, kracht 4 tot 5. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 3 of 4 graden boven nul.