Goese restaurants gaan de strijd aan met Thuisbezorgd.nl

Dit bakje friet kan je in Goes straks via een nieuwe website bestellen. (foto: Omroep Zeeland)

Per 1 januari heeft Thuisbezorgd.nl haar tarieven met 1 procent verhoogd. Aangesloten bedrijven betalen nu een commissie van 13 procent. Te veel, vinden de restauranthouders in Goes en dus zetten ze hun eigen website op: Eetgoes.nl.

'Iedere week sta ik 300 euro af aan Thuisbezorgd.nl'

"We zijn gestart met 9 procent van het totaalbedrag, nu is het 13 procent. Plus 19 cent bij iedere bestelling", vertelt snackbarhouder Peter Suykerbuyk. "Thuisbezorgd.nl wordt te duur om erbij aangesloten te zijn." Suykerbuyk draagt gemiddeld 300 euro per week af aan Thuisbezorgd.nl. "Een eigen website is goedkoper."

Snackbarhouder Peter Suykerbuyk is - net als veertien andere restauranthouders in Goes - de hoge tarieven van Thuisbezorgd.nl beu

Eetgoes.nl is al in de lucht, maar wordt op 28 maart officieel gelanceerd door wethouder Alssema. Op de website staan de deelnemende restaurants. Zij zullen de komende tijd hun contracten bij Thuisbezorgd.nl opzeggen.