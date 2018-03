Dit superdeluxe hotel-achtige ziekenhuis wil patiënten weglokken bij ZorgSaam

Donderdag 22 maart gaat het nieuwe ziekenhuis in Knokke open. Zeeuws-Vlaamse patiënten zijn er van harte welkom, zegt de directie.

In Nederland investeert de overheid niet in ziekenhuisgebouwen. In België wel. Het ziekenhuis in Knokke, dat in totaal 210 miljoen euro kostte, kreeg 110 miljoen euro van de Belgische overheid. De rest van het bedrag is uit eigen middelen gefinancierd. Het nieuwe ziekenhuis heeft 320 bedden. Er zijn 61 tweepersoonskamers en 135 eenpersoonskamers. Voor de laatste categorie betalen patiënten wel een hoger tarief.

Ingericht op comfort

Het ziekenhuis is ontworpen vanuit de behoeften van de patiënt. Alle kamers in het ziekenhuis hebben een badkamer en alle eenpersoonskamers zijn voorzien van een extra bed voor familie. De gangen en kamers zijn licht en ruim en op elke afdeling is een huiskamer met een groot balkon.

Wordt de zorg in Knokke vergoed? Wij vroegen het aan CZ: "We willen dat ook onze Zeeuwse verzekerden kunnen kiezen uit verschillende ziekenhuizen, zonder dat ze hiervoor ver moeten reizen. De vraag van patiënten om zorg af te mogen nemen in België is er, en daar kunnen we niet aan voorbij gaan. Daarom heeft CZ al jaren contracten met een groot aantal ziekenhuizen in België. Eén van de ziekenhuizen is het AZ Zeno Knokke. In België kunnen verschillende soorten 'supplementen' in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld voor een éénpersoonskamer terwijl dit niet medisch noodzakelijk is. Deze extra's worden door CZ niet vergoed."

Ziekenhuis AZ Zeno in Knokke (foto: Omroep Zeeland)

Directeur Frank Lescrauwaet is zeer trots op zijn nieuwe ziekenhuis. In een rondgang door het gebouw toont hij de lichte kamers, de kunst aan de muren en de ruime werkruimten voor verpleegkundigen. Fier is hij op de gangen bij de onderzoekskamers, die apart liggen van de doorgaande gangen, waar mensen langskomen, zodat je als patiënt zelfs in de wachtruimten privacy hebt. "We hebben geprobeerd aan alles te denken wat de patiënt aanbelangt."

Mongoolse tent voor berusting

Bijzonder trots is Lescrauwaet op de stilteruimte. Een grote ronde ruimte met houten spanten als in een Mongoolse tent. "Het gebeurt frequent dat patiënten een slechte boodschap krijgen. Ze krijgen slecht nieuws, en willen even bij zichzelf te rade gaan. Dan kunnen ze hiernaartoe komen en hier even in alle rust bezinnen", zegt hij, "Ik vind dit de parel aan onze kroon."

Directeur Frank Lescrauwaet van AZ Zeno toont een eenpersoonskamer (foto: Omroep Zeeland)

Voor ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen is het ziekenhuis in Knokke een grote concurrent. Als West-Zeeuws-Vlamingen straks massaal kiezen voor Knokke, dan wordt de situatie moeilijker voor Terneuzen. Hetzelfde gebeurt al met de middelbare scholen. Hoe meer leerlingen voor België kiezen, hoe meer de scholen in Zeeuws-Vlaanderen krimpen en hoe meer moeite zij hebben om het hoofd boven water te houden.

Donderdag 22 maart verhuizen de patiënten van de oude locatie Campus Knokke-Heist naar het nieuwe AZ Zeno. Op 29 maart verhuist een deel van Campus Blankenberge naar de nieuwe locatie.