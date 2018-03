Morjak uit Zierikzee brengt eerste clip uit

Morjak - Het Leven Is Beter In Bed

Wiebe was jarenlang lid van Zinkzand. Die band is inmiddels ter ziele. Het nieuwe album is opgenomen in Zierikzee 'tussen zeiltochten door'. Wiebe: "Op het moment ben ik veel aan het varen en daarom gaat het optreden nogal lastig."

Het idee van Morjak is dat voor elk nummer op het album Vrij Vliegende Vissen een andere filmmaker wordt gevonden die zijn interpretatie geeft van het lied. De eerste, Het Leven Is Beter In Bed, is nu online gezet. De beelden zijn gemaakt door Jaap Verseput.