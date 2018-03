'Alleen de Tweede Kamer kan hondenbelasting afschaffen'

Via het burgerinitiatief wil Yanover de kwestie op de agenda van de Tweede Kamer krijgen. Die is verantwoordelijk voor de Gemeentewet. Nog voor de zomer wil Yanover daarvoor met 45.000 handtekeningen naar Den Haag.

Voor dit burgerinitiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig. Die zijn al binnen, maar niet allemaal geldig ondertekend. Om op safe te spelen moeten er nog ruim 4.000 extra bijkomen.

Hondenbelasting is artikel 226 van de Gemeentewet, dat zegt dat gemeenten vrij zijn hondenbelasting te heffen. Via rechtspraak is geprobeerd om dit artikel af te schaffen. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde begin 2013 dat de belasting discriminerend is. De Hoge Raad draaide dat vonnis weer terug. Gemeenten hoeven de belasting ook niet te besteden aan voorzieningen als speelveldjes of poepzakjes.

(foto: Petitie Afschaffen hondenbelasting)

De in Engeland geboren Yanover woont al 40 jaar in Nederland en startte jaren geleden de actie. "Ik was verbaasd en verontwaardigd over deze hondenbelasting. Het is een discriminerende belasting, want het geld gaat naar de algemene middelen. Hondenbezitters moeten dus dubbel betalen."

Volgens het CBS verwachten alle Nederlandse gemeenten dit jaar in totaal 58 miljoen euro aan hondenbelasting te innen. Dit is 4,6 procent minder dan de 61 miljoen euro die voor 2017 werd begroot. Onze provincie is de enige waar alle gemeenten nog hondenbelasting heffen. Schouwen-Duiveland wil deze met ingang van dit jaar, in fases afbouwen.