18 maanden geëist voor ontvoering in Renesse

(foto: Omroep Zeeland)

Tijdens een uitgebreide ondervraging van de rechter ontkende de jonge verdachte de ontvoering/vrijheidsberoving en een poging tot mishandeling van zijn vriend op dezelfde avond. Over de ontvoering zei hij "Ik was me van geen kwaad bewust, toen ik hem om een lift vroeg. Hij heeft nooit gezegd 'ik wil dat niet' en ik heb geen angst gezien."

'Nooit een vuurwapen gehad'

Volgens de rechter heeft de 48-jarige man, die bij de zitting aanwezig was, anders verklaard. Hij was er op 4 december van overtuigd dat de verdachte een wapen bij zich had en heeft eerder verklaard dat de verdachte dreigde het wapen te gebruiken als de man niet zou doen wat er van hem gevraagd werd. De 19-jarige verdachte ontkent dit ten stelligste "Ik heb geen vuurwapen, nooit gehad."

De autorit waar deze zaak om draait ging van Renesse naar Zierikzee en Nieuwerkerk, omdat de verdachte zijn paspoort en telefoon moest ophalen bij een vriend en hij geen vervoer had. Tijdens de autorit voegden zich nog drie vrienden van de verdachte. Met een van hen kreeg hij later in Nieuwerkerk ruzie, die tot een vechtpartij leidt.

Beveiligingscamera (foto: Omroep Zeeland)

Van het gevecht van de mannen zijn camerabeelden gemaakt, die bekeken zijn door de politie. Volgens de officier van justitie gaat het er hard aan toe, maar de verdachte spreekt van een vriendenruzie. Bovendien is alles volgens hem uitgepraat en weer goed. "Het was het gevolg van irritaties onder invloed van drank. Het lijkt erger dan het is," zegt hij

De tweede mishandeling die in juni 2017 plaatsvond in Ellemeet, geeft de verdachte wel toe. Hij stond toen al onder toezicht van de reclassering en had een enkelband en een alcoholverbod. "Ik heb toen wel alcohol gedronken en toen ging het helemaal mis," verklaarde hij.

Berechten als een volwassene

De officier van justitie neemt de drie strafbare feiten hoog op en wil de man uit Renesse berechten als volwassene. Hij eist 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk en wil behandeling en verscherpt toezicht voor de verdachte. De advocaat van de verdachte acht de ontvoering en de mishandeling op 4 december niet voldoende bewezen en vraagt de rechter om zijn cliënt maximaal 29 dagen cel op te leggen, waarvan een gedeelte voorwaardelijk voor de toegegeven mishandeling.

Volgens de advocaat wil de reclassering de man nog een kans geven en schiet een te zware straf "zijn doel voorbij". De uitspraak is op vrijdag 30 maart. De verdachte wacht die voorlopig af in hechtenis, omdat hij verdacht wordt van andere strafbare feiten.