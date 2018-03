Jubilerend Navarone speelt in voorprogramma Deep Purple

Navarone - Soon I'll Be Home

De Nijmeegse alternative rockband laat zich graag inspireren door gitaarrock uit de jaren zeventig, zoals Deep Purple en Led Zeppelin. Navarone speelt al jaren Child In Time als toegift op hun optredens.

Dit jaar bestaat Navarone tien jaar en daarom verschijnt volgende maand ook een nieuwe EP. De titel is Loud & Clear. Op 6 april komt de plaat uit in een gelimiteerde 12 inch vinyl versie. Op de EP staan staan twee nieuwe nummers en drie live opgenomen akoestische nummers. Sinds januari dit jaar staat Navarone onder contract bij label Sandlane Records.

De Nijmeegse band Navarone met gitarist Roman Huijbreghs (links) (foto: Navarone)

Deze maand was Navarone nog in Hongarije voor drie optredens. Op 21 april speelt de band in Gebouw T in Bergen op Zoom. Deep Purple en Friends is op 8 juli in het SparkassenPark in Mönchengladbach.

Deep Purple ontstond in 1968. Bekendste nummers zijn Child In Time en Smoke On The Water. Na een pauze van acht jaar, pakte de band in 1984 de draad weer op. Vorige jaar verscheen het 20ste studioalbum Infinite. De huidige tournee, The Long Goodbye Tour, is mogelijk hun laatste.

Deep Purple - Smoke On The Water