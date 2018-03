Peter Vandermeersch geeft 25e Van Randwijklezing

Peter Vandermeersch (foto: ANP)

De toespraak - vernoemd naar de schrijver, journalist en verzetsheld H.M. van Randwijk - is sinds 2005 onderdeel van het Bevrijdingsfestival. In de lezing staan de begrippen vrijheid en verdraagzaamheid centraal. Vermeersch zal zijn toespraak, hoe kan het ook anders, richten op de journalistiek. Het officiële thema luidt: 'Waarom de journalistiek onder vuur ligt en dat (ook) zichzelf moet aanrekenen.'

De Van Randwijklezing wordt ieder jaar in Vlissingen georganiseerd en is geïnspireerd op het leven en de publicaties van schrijver en verzetsman Henk van Randwijk. Hij was tijdens de oorlog verzetsleider en een van de stuwende krachten achter het illegale blad Vrij Nederland.