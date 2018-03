Peilboot North Sea Port gedoopt

Peilboot 'Harmonie' van North Sea Port (foto: North Sea Port)

Haperende doop

De doop verliep niet helemaal vlekkeloos. Zeeuws bestuurder Carla Schönknecht moest aan een dun koord trekken waarna een champagnefles tegen de boot kapot zou slaan. Maar het mechanisme dat hiermee in werking werd gezet haperde in eerste instantie. Misschien lag het aan de vele toespelingen die directeur Jan Lagasse van North Sea Port in zijn toespraak had gemaakt. Met schepen die een slechte doop kregen liep het in de scheepsgeschiedenis slecht af, aldus Lagasse. Uiteindelijk sloeg de fles gelukkig wel kapot tegen de boeg.

Love baby

Duidelijk is dat iedereen blij is met de peilboot. North Sea Port heeft een schip dat 'state of the art' is, scheepswerf Next Generation Shipyards uit Lauwersoog kon een mooie opdracht uitvoeren en schipper Joeri Verspille vindt het prachtig om te varen op zo'n mooi nieuw schip. De peilboot is bovendien een eerste tastbaar bewijs van de samenwerking tussen Zeeland Seaports en de Haven van Gent, die sinds begin dit jaar samen North Sea Port heten. Je zou het schip een soort 'love baby' kunnen noemen.

Bijna een miljoen euro

De nieuwe peilboot heeft 925.000 euro gekost, is 15,09 meter lang, 4,47 meter breed, haalt 20 knopen en wordt door de haven omschreven als 'manusje-van-alles'. Voornaamste opdracht is het peilen van de diepte van alle havens en dokken van North Sea Port en vaargeul de Wielingen bij de Zeeuws-Vlaamse kust. In de getijdenhavens en dokken gebeurt dit zes keer per jaar, in de andere havens en dokken twee keer.

Je zou denken dat de naam van de Harmonie voortkomt uit de fusie tussen de havens Gent en Zeeland, maar dat is niet het geval. De peilboot is vernoemd naar het eerste zeeschip dat op 3 december 1827 door het pas aangelegde Kanaal Gent-Terneuzen voer. Volgens de krant Gazette van Gent was dat de Harmonie uit Hamburg.

Een speciaal bier was gebrouwen voor de doop van de peilboot. (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast zal de Harmonie ingezet worden bij peilingen van baggerwerkzaamheden bij onderhoud, inspectievaarten, calamiteiten, verkeersbegeleiding bij grote operaties en commerciële rondvaarten.

