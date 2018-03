SP Sluis wil paardenbelasting invoeren, maar kan dat?

"Een negatief voorstel. We betalen al genoeg belasting, waarom nog meer ", zegt Monique van der Werff van de Recreatie Ruiters Zeeuws-Vlaanderen. Deze vereniging lobbyt al jaren voor meer ruiterpaden in Zeeuws-Vlaanderen. De ruitersport is er populair, zowel onder lokale inwoners als bij toeristen.

'Geen reclame voor de streek'

Rudy Eversdijk (SP): "De gemeente Sluis heft hondenbelasting en daar zijn wij tegen. Dan kun je net zo goed paardenbelasting invoeren. Van het geld kan je dan ruiterpaden aanleggen. We zien veel paarden op de openbare weg en op het strand, soms laten ze daar hun uitwerpselen achter. Ik vind het geen reclame voor de gemeente Sluis."

Van der Werff werpt tegen dat het daarom zo belangrijk is dat meer ruiterpaden komen. "Dan blijven de paarden vooral op die paden en is ook het mestprobleem opgelost."

De Grondwet stelt dat je alleen een belasting mag heffen die in de wet staat. In dit geval dus de Gemeentewet. Paardenbelasting staat daar niet in vernoemd, dus dat mag niet."" Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Mest of geen mest, het lijkt er op dat de SP de paardenbelasting als pressiemiddel gebruikt om van de hondenbelasting af te komen. "Als die hondenbelasting verdwijnt, hoor je ons niet meer over de paardenbelasting. Zo niet, en we zitten na de verkiezingen nog in de raad, dan dienen we een motie in om paardenbelasting in te voeren." Hoe die belasting dan in de wet kan komen, dat moet de partij nog uitzoeken. Gedacht wordt aan een speciale verordening.

Aanpassen in Den Haag

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is paardenbelasting helemaal niet toegestaan. Gemeenten mogen alleen die belastingen heffen die beschreven staan in de Gemeentewet. Hondenbelasting staat daarin, maar paardenbelasting niet. En alleen via de Tweede Kamer kan de Gemeentewet worden gewijzigd.

