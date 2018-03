Deel dit artikel:











Leuntje en Merien nemen Goese fietsstraten over

In Utrecht wijst Nijntje verkeersgebruikers op fietsstraten, in Goes is die rol straks weggelegd voor Leuntje en Merien. Tenminste, als het aan GroenLinks ligt. Deze partij wil dat de fietsstraten een nieuw verkeersbord krijgen.

Deze afbeelding van Leuntje en Merien moet mensen in Goes wijzen op de fietsstraat. (foto: Jan Willem Hament) Nu worden fietsstraten - straten waarin fietsers hoofdgebruikers zijn en automobilisten zich als 'gast' moeten gedragen - in Goes met verschillende borden aangegeven. Dat komt de duidelijkheid en veiligheid niet ten goede, vindt GroenLinks. De partij heeft daarom kunstenaar Jan Willem Hament gevraagd een ontwerp voor een nieuw bord te maken die alle oude borden moet vervangen. Vanochtend werd het bord aangeboden aan de burgemeester van Goes. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat ze het een aardig initiatief vinden, maar dat straks het nieuwe college moet gaan bekijken wat ze ermee gaan doen. Burgmeester Klitzie ontvangt uit handen van GroenLinks Goes-lijsttrekker Carel Bruring het ontwerp (foto: Gemeente Goes) Lijsttrekker Carel Bruring over waarom Leuntje en Merien straks misschien in Goes hangen