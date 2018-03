Echtpaar Galle regelt samen het verkeer

Albert (72) en Marie-Louise (70) zijn afgelopen zondag weer in actie geweest tijdens de Zwinstedenloop in Sluis. Daar kregen ze samen met een andere verkeersregelaar een eigen kruispunt en zebrapad om veilig te houden.



Albert is al eerste gegrepen door het 'verkeersregelvirus'. Marie-Louise volgde al snel. Volgens Albert had hij dringend haar assistentie nodig en Marie-Louise vindt het vooral erg gezellig om zo samen onder de mensen te zijn. "Je bent bij elkaar en niet bij elkaar, maar toch bij elkaar", aldus Marie-Louise. Het vrijwilligerswerk zit het echtpaar sowieso in het bloed. Zo zijn ze onder meer actief in een fietsclub voor visueel gehandicapten.

Het vingertje

Over het algemeen komt het echtpaar in hun verkeersregelwerk alleen maar leuke mensen tegen, maar Albert ziet soms ook wel wat agressie, Dat zijn dan volgens hem vooral de jongere chauffeurs die dan soms 'het vingertje' opsteken. Het mag bij Albert de pret niet drukken. "Dan doe ik die mensen gewoon met een lachend gezicht benaderen en dan hebben ze echt wel begrip voor jouw situatie."