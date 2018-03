Deel dit artikel:











In de toekomst kijken: 'De schouwburg wordt echt prachtig'

Normaal gesproken is de stadsschouwburg in Middelburg een plaats om te ontspannen, maar op dit moment is het een bouwplaats. Overal liggen draden en spijkers. Er wordt hard gewerkt om de verbouwing voor 1 juni af te krijgen. Toch kreeg een groep buurtbewoners en geïnteresseerden vandaag al een rondleiding door het nieuwe gebouw. Met behulp van een virtual reality bril.

De bezoekers kijken hun ogen uit. "Het wordt echt mooi", buurtbewoner Bram de Buck straalt als hij vertelt wat hij net zag. "We hebben er een tijd op moeten wachten, maar het ziet er echt schitterend uit!" Zijn vrouw Florie is wat sceptischer. "Ik heb er nog wel eens mijn twijfels bij gehad, maar ik ben blij dat het nu eindelijk wordt aangepast." Een stuk veiliger Florie werkte van 1976 tot 1986 in de schouwburg. "Het oude karakter is behouden gebleven. Maar dan iets moderner en waarschijnlijk een stuk veiliger." Zo komt de zaal van de schouwburg er straks uit te zien (foto: TMK Designs)