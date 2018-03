Nieuw voorraadkastje voor Joan Verbeem kan tegen een stootje

Het voorraadkastje is van het initiatief Little Free Pantry. Mensen die wat krap bij kas zitten kunnen producten uit het kastje halen en anderen kunnen de voorraad aanvullen. Omdat het een goed doel is voelde Zeeuws Werk zich geroepen om een nieuw kastje te maken. "Ik vond het sneu om te horen dat het kastje twee keer kapot is gewaaid en niemand verder reageerde. Het was ook een goede oefening voor de jongens om hiermee aan de slag te gaan dus twee vliegen in één klap!", vertelt Adri Franke, manager van Zeeuws Werk.

Het nieuwe kastje is van massief hout

Franke weet ook wat het probleem was. "Dat vorige kastje is gemaakt van spaanplaten en die zetten uit als ze nat worden waardoor de scharnieren makkelijk kapot gaan bij wind of regen. Dit nieuwe kastje is van massief hout dat wel tegen dit soort weersomstandigheden kan."

Vanmiddag werd het kastje afgeleverd bij Verbeem die het voor het eerst zag. Ze reageerde verrast. "Het is geweldig, echt supermooi en het gaat gewoon jaren mee. Ik ben er heel blij mee!"

Burgemeester Harald Bergmann en Joan Verbeem opende het nieuwe voorraadkastje in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De plaatsing van het nieuwe kastje was een feest. Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg legde de eerste producten in het kastje. "Het is een eer om dit te doen. Ik vind het een geweldig initiatief, dat het een service biedt aan mensen die hier iets kunnen halen als het nodig is", zegt Bergmann. Er waren ruim twintig mensen aanwezig die warme chocomel kregen. "Ik maak er weleens gebruik van en ik denk dat als dit kastje er niet was geweest, dan waren er veel mensen minder bedeeld geweest", zegt een buurtbewoner.

Het kastje wordt iedere dag aangevuld door Verbeem, maar mensen kunnen ook zelf producten inbrengen en eruit halen.