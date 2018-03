Veel verdriet en verbijstering om grafschennis in Hoek

Het vandalisme zou gebeurd moeten zijn in de nacht van zaterdag op zondag. Het gaat om zeker vier graven waaronder ook kindergrafjes. Op de graven zijn dingen kapot gemaakt en spullen verplaatst. Braafhart is kapot door het beschadigde graf. "Het is het laatste stukje wat ik nog heb en waar ik naar toe kan", zegt ze met een snik in haar stem. "Hij is er niet meer en als je dan ziet dat iemand daar aan komt dan doet dat heel veel met je en daar ben ik boos over."

Ook bij het graf van de schoonmoeder van Brigitte Dieleman ontbrak een beeldje. "Je moet echt moeite doen om dat beeldje eraf te krijgen en mijn schoonbroer zag dat het een eindje verder kapot is gegooid en dat er overheen is gefietst. Ook zijn er voetstappen te zien op het gras."

Zowel Dieleman als Braafhart hoopt dat de daders snel worden opgespoord. "Als de persoon in kwestie dit ziet, hoop ik dat ze mij excuses aanbieden", zegt Braafhart. "Ik hoop dat ze inzien dat het heel veel verdriet geeft als je dit op zondagochtend ontdekt", vult Dieleman aan.

Daders

Van de daders is nog geen spoor. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Drie mensen hebben al aangifte gedaan. De beheerder van de begraafplaats heeft afgesproken met boa's dat ze vaker een rondje over de begraafplaats gaan doen.