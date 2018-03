Deel dit artikel:











Vluchtende dronken man opgepakt na ongeval

Een dronken automobilist is maandagavond opgepakt nadat hij zijn auto in de sloot reed. Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur bij de Breeweg in Yerseke. De man sloeg op de vlucht maar werd achterhaald door de politie.

Auto raakt in sloot bij Yerseke (foto: Provicom) De man verliet lopend de plaats waar het ongeluk gebeurde. De man is nagekeken door het ambulancepersoneel. Een blaastest wees uit dat dat man te veel had gedronken. Hij is meegenomen naar het politiebureau.