Tweeduizend vacatures op jobbeurs grensstreek

Bijna tweeduizend vacatures zijn dinsdag beschikbaar op de grensoverschrijdende banenbeurs in Beveren, vlak over de grens bij Hulst. De jobbeurs, zoals de Vlamingen zeggen, is bedoeld voor werkzoekenden uit de gemeenten Hulst en Terneuzen, en uit de aangrenzende buurgemeenten in Vlaanderen.

Tweeduizend vacatures op jobbeurs grensstreek (foto: ANP) Meer dan negentig bedrijven bieden hun vacatures aan. De jobbeurs in het voetbalstadion van Waasland-Beveren in Beveren is dinsdag open van 12 tot 16 uur.