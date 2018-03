De Nooijer moet één duel brommen in Jupiler League

Gérard de Nooijer moet één duel brommen (foto: Orange Pictures)

De Nooijer ging met FC Dordrecht met 4-1 onderuit in Brabant. In de 57e minuut kreeg spits Terence Groothusen een tweede gele kaart. Dat was een beslissing van arbiter Christiaan Bax. De Nooijer was het daar niet mee eens en liet zijn ongenoegen blijken. Daarop stuurde Bax de coach naar de tribune.

Door de schorsing mist De Nooijer de wedstrijd van aanstaande zondag tegen Go Ahead Eagles.