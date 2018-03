Glasaal krijgt kleurtje voor beter onderzoek

Dierproeven

De glasaal die wordt gevangen bij een gemaal, krijgt met een chirurgische naald een kleurstof ingespoten zodat het diertje beter gevolgd kan worden. "Het valt onder de dierproeven, maar wordt door de overheid toegestaan," zegt Sanne Ploegaert van RAVON, de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Volgens hem valt het met het dierenleed wel mee: "Het vangen van de paling met een haak van een hengel is veel heftiger dan het onder verdoving toebrengen van een prikje met een dunne naald".

Speciaal opgeleid

De vrijwilligers die meedoen aan het vangen en weer uitzetten van de glasaal, doen dus ook een beetje mee aan de dierproef. "Alleen zij gaan de vloeistof niet inbrengen, dat doen speciaal opgeleide mensen van onze organisatie. Zij moeten wel op de hoogte zijn waar ze aan mee werken," aldus Ploegaert.

Een van de vrijwilligers is Harry Koenders uit Gilze. Hij heeft geen probleem met de proef, omdat het ook goed is voor het in stand houden en verbeteren van de palingstand in Nederland. "Er is aangetoond dat de vloeistof niet schadelijk is voor het beestje. En ze houden er niets aan over."

