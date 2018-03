Hier staan de meeste oldtimers

De meeste oldtimers vind je op het platteland (foto: OZ)

Zeeland telde per 1 januari iets meer dan 3.800 oldtimers. Dat zijn auto's die minstens veertig jaar oud zijn. De meeste daarvan staan, in absolute aantallen, worden gekoesterd in Terneuzen (524) en op Schouwen-Duiveland (427). Maar het zijn de plattelandsgemeenten waar in verhouding tot het aantal inwoners de meeste voorkomen. De gemeente Sluis blijkt dan aan kop te gaan met twintig oldtimers per 1.000 18-plussers. Vlissingers en Middelburgers hebben de minste van Zeeland, respectievelijk 8,2 en 7,4 oldtimers per 1.000.

Grafiek

Kijk in de grafiek om het oldtimerbezit in Zeeland te zien, per 1 januari 2018. Klik op de tabs om te wisselen tussen absolute en relatieve aantallen.

Zeeland neemt in Nederland een bescheiden middenpositie in. Terschelling heeft met 32 oldtimers per duizend 18-plussers het Nederlandse record. En inwoners van Almere geven er bijna helemaal niets om, slechts 3,2 oldtimers per duizend. De meest voorkomende merken in ons land zijn Volkswagen, Mercedes, Citroën, Volvo en Ford. Die vijf vertegenwoordigen samen meer dan de helft van alle auto's.

Groei

Het aantal 40-plus auto's groeit gestaag. In 2014 werd een nieuwe regeling ingevoerd, waardoor auto's pas na veertig jaar helemaal vrijgesteld worden van wegenbelasting, in plaats van 25 jaar. Toen stond de teller nog op 115.000. Nu, vier jaar later, zijn er 26.000 wagens bijgekomen die de veertig jaar zijn gepasseerd.