Zeeland wordt wakker: glasaaltjes, tekort wijkagenten en oldtimers

Wijkagent Silvan Vael aan het werk in Goes-Zuid (foto: Omroep Zeeland)

Tekort wijkagenten

Het merendeel van de Zeeuwse partijen heeft in het partijprogramma staan dat er meer wijkagenten in de Zeeuwse straten moeten rondlopen. Is dat een terecht punt of is het zieltjes winnen in tijden van verkiezingen?

Lees ook:

glasaal (foto: Omroep Zeeland)

Glasaaltjes

Hoe effectief zijn de vispassages in Zeeland? Dat wordt onderzocht door glasaaltjes die er gebruik van maken, onder verdoving in te spuiten met een kleurstof. Vrijwilligers kregen gisteravond een cursus glasaal merken.

Lees ook:

Gezocht: Mensen voor honderd banen (foto: Omroep Zeeland)

Jobbeurs

Bijna tweeduizend vacatures zijn dinsdag beschikbaar op de grensoverschrijdende banenbeurs in Beveren, vlak over de grens bij Hulst. De jobbeurs, zoals de Vlamingen zeggen, is bedoeld voor werkzoekenden uit de gemeenten Hulst en Terneuzen, en uit de aangrenzende buurgemeenten in Vlaanderen.

Lees ook:

Oldtimerrit (foto: Omroep Zeeland)

Oldtimerdichtheid

Het bezit van één of meer oldtimers is vooral een hobby van mensen op het platteland. Dat blijkt uit een inventarisatie van het CBS van alle auto's in ons land die veertig jaar of ouder zijn. Ook in Zeeland zijn het de plattelandsgemeenten waar je het vaakst een oldtimer in een garage zult aantreffen.

Lees ook:

Regenbui boven de Westerschelde (foto: Ria Overbeeke)

Het weer

Vanochtend begint met wolkenvelden, maar al snel wordt het weer zonnig. Ook vanmiddag schijnt de zon volop en dan wordt het zachter dan de afgelopen dagen. De maximumtemperatuur komt op 7 tot 8 graden uit. Er waait wel een frisse noordenwind, kracht 4 tot 5.