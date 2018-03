Deel dit artikel:











Korps Mariniers loopt leeg door onvrede over verhuizing naar Vlissingen

Mariniers verlaten in groten getale het korps uit onvrede over de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen in 2022. De Volkskrant meldt dat in het eerste kwartaal van dit jaar 73 mariniers vertrokken, drie keer zoveel als in voorgaande jaren.