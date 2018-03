Helikoptervluchten vanaf Midden-Zeeland zijn 'opwarmertje' voor de toekomst

(archieffoto) (foto: ANP Kippa)

"Het gaat om het charteren van personeel voor het windpark East Anglia, dat voor de kust van Engeland ligt. De personeelswisseling wordt vanaf ons vliegveld gedaan", legt directeur Enno Belderok uit. Zo'n vier tot vijf keer per week vliegt een helikopter heen en weer om mensen van en naar het windpark te brengen.

Belderok: 'Het is voor ons even kijken hoe dat werkt en of we dat allemaal goed kunnen faciliteren'

Belderok ziet de helikoptervluchten als een 'opwarmertje' voor de toekomst. Het is de bedoeling dat - wanneer windparken Borssele 1 & 2 in werking gaan - Midden-Zeeland een helikopterhaven voor personeelsvervoer naar het windpark wordt. Belderok: "Het is voor ons even kijken hoe dat werkt en of we dat allemaal goed kunnen faciliteren."

Het vliegveld is niet helemaal onbekend met helikopterlandingen. De kustwacht, politie en andere hulpdiensten maken voor deze dienst al langer gebruik van het vliegveld. Tot nu toe landden helikopters altijd op het gras, dat gaat veranderen. Nu de frequentie van het aantal vluchten toeneemt, gaat het vliegveld een aparte helikopteropstelplaats maken.