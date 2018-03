Thoolse loods en woning dicht vanwege wietkwekerij

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de wietkwekerij vernietigd (foto: HV Zeeland)

De sluiting van de loods en woning gebeurt op basis van het zogenoemde Damoclesbeleid, dat bedoeld is om drugshandel tegen te gaan. De eigenaar kan nog bezwaar maken tegen de sluiting.

Opgepakt

Bij de inval in de loods aan de Molenvlietsedijk vonden de agenten een wietkwekerij met meer dan 600 wietplanten en een stekruimte. In de woning werd nog eens 16 gram wiet gevonden. De eigenaar en een 48-jarige vrouw uit de gemeente Tholen werden opgepakt.

Wietkwekerij in Thoolse loods (foto: HV Zeeland)

Sinds die vondst heeft de gemeente besloten om geen gebruik meer te maken van de diensten van het beveiligingsbedrijf. De gemeente wil voorkomen dat het beeld ontstaat van 'mogelijke verwevenheid met het beveiligingsbedrijf'. Dat terwijl het bedrijf is overgenomen door de kinderen van de aangehouden verdachte.

'Onterechte beeldvorming'

"Door onterechte beeldvorming in de media en ongefundeerde evenwel belastende uitlatingen door veelal anonieme personen op social media zijn wij als beveiligingsorganisatie op een negatieve wijze geassocieerd met zaken waar wij geen enkel verband mee hebben", schrijft de huidige directeur van het bedrijf op Facebook.

"Nogmaals wil ik benadrukken dat de organisatie B&B Beveiliging B.V. géén verdachte is in het onderzoek en op géén enkele wijze betrokken is gebleken bij criminele activiteiten in welke vorm dan ook. Integriteit staat bij ons op nummer één, ons blazoen is en blijft dan ook smetteloos. Daar kunt u op vertrouwen", aldus de directeur.

Lees ook: