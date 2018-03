Zoutelande: Ik ben blij dat je hier bent

Wie het liedje kent, is vaak nieuwsgierig hoe het dorp eruit ziet waar BLØF over zingt. "Niets is beter dan samen met jou de kou trotseren. Dat is vandaag wel van toepassing", lacht Dirk de Haan naar zijn vrouw Emke. Ze zijn speciaal uit Groningen komen rijden om Zoutelande met eigen ogen te zien.



Dat het nummer niet altijd positief is over Zoutelande, doet de toeristen niks. BLØF En Arnaert zingen onder andere: "we hebben geen geld in onze koude handen, dus gaan we maar naar je ouders in Zoutelande". "Ik vind het een prachtig nummer en het maakt wat bij mij los. We wilden een weekend weg. Toen was de keuze niet zo moeilijk meer", zegt Emke Kalfsbeek.

Zoutelande staat op de kaart bij de zuiderburen

En ook Belgische toeristen weten inmiddels waar Zoutelande ligt. "We komen normaal naar Groede en gaan ook wel eens naar Veere. Van Zoutelande had ik nog nooit gehoord. Ze hadden het erover bij ons in het nieuws. Mijn man en ik wilden ergens onze veertigste huwelijksdag vieren. Dat werd dus hier", zegt Mieke Demeyere.

In oktober 2017 bracht BLØF het nummer Zoutelande uit samen met de Belgische zangeres Geike Arnaert. Het is een cover van het Duitse nummer 'Frankfurt oder' van de Duitse zanger Axel Bosse, die het uitbracht met Anna Loos. Sinds vorige week staat het nummer in zowel Nederland als België op nummer één in de hitlijsten.

'Mensen vragen aan de telefoon naar het oude strandhuis'

Ondernemers in Zoutelande merken nu al dat het liedje meer toeristen naar de kustplaats trekt. Vooral tijdens mooie weekenddagen zijn er nu al veel toeristen te vinden. "Je merkt dat er veel meer Belgen zijn voor deze tijd dan anders. Ze beginnen vaak ook over het nummer. Bijvoorbeeld waar ze het oude strandhuis kunnen vinden. Maar ja, daar hebben wij ook geen antwoord op", lacht Bianca Brasser van de ijssalon.

Hoteleigenaresse Lia Vader ziet het aantal boekingen ook oplopen. "Ik run dit hotel nu zes jaar, maar ik heb nog nooit zo'n goede maand februari gehad. Het boeken begint normaal in januari, maar ik kreeg er nu eind vorig jaar al binnen", zegt ze. Als mensen bellen om te reserveren, dan beginnen ze regelmatig over het liedje. "Je kunt je geen betere reclame wensen. Dus BLØF, bedankt!"