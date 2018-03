Deel dit artikel:











Agenten vinden drugs in verborgen ruimte auto

De politie heeft gistermiddag twee mannen uit Frankrijk aangehouden die verdacht worden van handel in softdrugs. De mannen hadden in een verborgen ruimte in de auto bijna 200 gram hasj verstopt.

(foto: Politie) De 24-jarige bestuurder en de 29-jarige bijrijder werden voor een algemene controle staande gehouden op de A58 bij Rilland. Surveillerende agenten gaven de auto een stopteken en dirigeerde de Fransen naar de parkeerplaats aan de snelweg. Verborgen ruimte Omdat de bijrijder zich niet kon legitimeren, werd de auto grondig doorzocht om er zeker van te zijn dat er geen legitimatiebewijs in de auto lag. Het gezochte document kwam niet tevoorschijn, wel ontdekten agenten in een verborgen ruimte bijna 200 gram hasj, veertig keer de gedoogde hoeveelheid. Omdat de mannen bovendien beiden een flink geldbedrag bij zich droegen, vermoedden de agenten dat ze zich bezig houden met handel in softdrugs. Daarop zijn beide mannen aangehouden en voor verhoor en nader onderzoek overgebracht naar een politiecellencomplex. De auto, de drugs, enkele telefoons en het geld zijn in beslag genomen.