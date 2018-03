Deel dit artikel:











'Klachten mariniers kloppen voor geen meter'

Opnieuw weerlegt het Middelburgse VVD-Kamerlid André Bosman de klachten van mariniers over de nieuwe kazerne in Vlissingen. Hun beweringen over een gebrek aan werkgelegenheid en onverkoopbare huizen in Zeeland kloppen niet. Daarnaast is het volgens Bosman nog maar de vraag of de grote leegloop bij het Korps Mariniers te wijten is aan de verhuizing van de kazerne.

André Bosman (foto: Omroep Zeeland) Het afgelopen kwartaal zegden 73 mariniers hun baan op, drie keer zoveel als voorgaande jaren. "Defensiebreed is er sprake van meer uitstroom dan instroom", stelt Bosman. Als mogelijke oorzaken noemt hij beperkt perspectief en bezuinigingen bij defensie. Geen werkgelegenheid in Zeeland?! Met de klachten van de mariniers dat er in Zeeland geen werk voor hun partners zou zijn en ze nooit meer van hun Zeeuwse koophuis af zouden komen, maakt hij meteen korte metten. "Als we kijken naar de werkgelegenheid, komen we bijna mensen tekort in Zeeland. En huizenprijzen, ik woon zelf in Middelburg: ik zie huizen tegen hogere prijzen verkocht worden. Het is een prima woningmarkt. Ik snap niet waar dat idee vandaan komt." Half januari weerlegde Bosman ook al kritiek rondom de marinierskazerne. Toen ontkrachtte hij de beweringen van de militaire vakbond AFMP dat er geen schietbaan en helikopterplatform zouden komen. Ook zei hij toen dat er genoeg mogelijkheden komen om te trainen in de omgeving van de nog aan te leggen kazerne. Bosman vindt dat de provincie Zeeland beter moet verkopen aan de mariniers in Doorn. "Nodig de mariniers uit, leidt ze rond, laat ze vacatures en de vooruitzichten voor de woningmarkt zien." 'Er zijn kansen en vacatures in Zeeland', tweede Kamerlid André Bosman van de VVD Het Kamerlid kan zich niet voorstellen dat alle commotie gevolgen heeft voor de komst van de kazerne. Hij noemt de sluiting van de kazerne in Twente als voorbeeld. "Daar zag je ook de emotie van mensen die zeiden: 'Ik ga Twente nooit verlaten.' Uiteindelijk wonen die mensen nu ook prima in Leeuwarden."