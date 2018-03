Dronken automobilist vlucht te voet

Auto raakt in sloot bij Yerseke (foto: HV Zeeland)

Toen de ambulance rond 18.00 uur bij het ongeval arriveerde, weigerde de man hulp en ging hij er te voet vandoor. Agenten vonden hem uiteindelijk in een sloot naast de Voornseweg. Hij bleek meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op te hebben.

Drugstest

De man is alsnog nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse en een drugstest. Daar moest hij een nacht ontnuchteren in een politiecel. Zijn rijbewijs is ingenomen.