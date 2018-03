Deel dit artikel:











Vrouw chanteert getrouwde man na sekscontact

Een 23-jarige vrouw uit Goes is vanmorgen opgepakt, omdat ze een man zou hebben gechanteerd. De vrouw had seksueel contact met het slachtoffer via internet. Ze zou beelden van hun sekscontact hebben, en de man daarmee geld hebben afgetroggeld.

Politieauto (foto: oz) De vrouw dreigde beelden van hun contact te verspreiden als hij niet betaalde. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De vrouw uit Goes zit nog vast voor verhoor.