Dit zijn de inzendingen voor het Kust Concert

Het strand, de branding, de zonnestralen op je gezicht, je armen en je buik. Wie houdt er niet van de Zeeuwse kust? Maar de zee heeft vele gezichten, net als de wind. We zijn vaak gedwongen te strijden tegen de elementen. Genoeg inspiratie dus voor een lied over de kust! Zaterdagmiddag 7 april organiseert Omroep Zeeland een speciaal Kustconcert: Zeeuwse muzikanten spelen hun inzending live in de studio voor Omroep Zeeland Radio. Dit zijn de inzendingen tot nu toe.

Frans Schrier - Dagje naar Zee Net als bij de Beste Zeeuwse Coverwedstrijd is Frans Schrier ook weer van de partij. Hij gaat een Dagje naar Zee. Van Talud - Verweerd Van Talud (de nieuwe naam van folktrio Krapuul) zendt 'Verweerd' in, een nummer dat geïnspireerd is door de Zeeuwse roots van de leden. STIK - De Zeeuwse Kust Marco Roodhuizen is ook helemaal weg van de Zeeuwse Kust. Peetman - Homesick Blues Peetman heeft heimwee. Speciaal voor het kustconcert interpreteren we dat dan maar als heimwee naar de Zeeuwse kust. Peter Wessel - Tussen Twee Stromen Dave Caljouw - Kom ik terug naar huis Dave Caljouw hoort in de verte de Zeeuwse bruis en weet zeker: dan kom ik terug naar huis. Peter Schouls - Zeeland, 't is weer genieten Voor Peter Schouls is het altijd genieten in Zeeland. Leo Adriaansen - Strandloper Strandloper is de inzending van Leo Adriaansen. The Rockefeers - Strand van Cadzand The Rockefeers zingen over het strand van Cadzand in deze cover van Louis Neefs. Martin Prins - Aan het strand van Oostende Ook Martin Prins heeft naar net nummer Aan het strand van Oostende van Louis Neefs geluisterd. Dit is zijn versie van het nummer. Wil jij meedoen aan het Zeeuwse Kust Concert? Neem een eigen lied over de kust op en stuur via WeTransfer naar dezeeuwsetop40@omroepzeeland.nl. Insturen kan tot en met zondag 25 maart 2018. Lees ook: Doe mee met het Zeeuwse Top 40 Kust Concert