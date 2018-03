Zeven redenen voor mariniers om toch naar Zeeland te komen

1. Voldoende werk voor partner

"Zeeland heeft één van de beste regionale economieën in Nederland liet werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland begin dit jaar nog weten. Voorzittter Neldes Hovestad berekende voor: "Zeeland is inmiddels goed voor bijna 1,75 procent van de Nederlandse economie. Dat lijkt weinig, maar Zeeland is qua inwoners zo groot als de stad Utrecht."

Het frappante is juist dat de bedrijven in Zeeland het vinden van mensen zien als een probleem in plaats van dat bij de bedrijven geen vacatures zijn. Op een banenmarkt in februari sprak de organisator zelfs over 'de banen liggen voor het oprapen hier'.

2. Een Zeeuws huis is goed te verkopen

De huizenmarkt trekt aan. Ook in Zeeland. De Zeeuwse makelaars staken begin dit jaar nog de vlag uit. "We hebben nog nooit zoveel huizen verkocht als in het afgelopen kwartaal."

Vooral gezinswoningen gaan de afgelopen maanden als warme broodjes over de toonbank.

Vrijstaande woningen in Zeeland op Funda (foto: Omroep Zeeland)

3. Voldoende oefenterreinen

De afgelopen twee jaar wist de Nederlandse krijgsmacht Zeeland prima te vinden voor oefeningen, zowel overdag als 's nachts. De ruimte en de combinatie van land en water wordt steevast geroemd door de commandanten van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee.

Mariniers op het badstrand (foto: Omroep Zeeland)

4. Vlissingen is ver weg

Ja, dat klopt, vanuit Doorn bekeken. Maar Europa ligt aan je voeten met bijvoorbeeld Brussel op nog geen twee en Parijs op op vijf uur. En er zijn nog veel meer voordelen.

Michiel de Ruyter in Vlissingen (foto: Tanja Eenennaam)

Voordelen die de provincie Zeeland met een 'guerrilla-actie' voor eens en altijd helder gaat maken. In die actie verwijst de provincie naar een strofe uit de hitsingle Zoutelande van BLØF.

5. Blij dat je hier komt

Met deze extra actie - naast de bestaande promotiecampagnes - gaat de provincie de strijd aan met de onterechte beeldvorming, zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

6. Zeeland meeste zonuren

Vlissingen kroonde zich - zoals vaker gebeurde - in 2017 tot zonnigste plek van Nederland. Uit de meetgegevens van het KNMI blijkt de Zeeuwse kust sowieso de beste plek voor zonaanbidders. Het weerstation in Vlissingen noteerde vorig jaar ongeveer 1922 zonuren, 190 uur meer dan normaal.

7. We zijn niet zuunig

Het Zeeuwse recreatiebedrijf Roompot Vakanties was er vandaag als de kippen bij door - helemaal gratis (!) - tien vakantiewoningen beschikbaar te stellen voor families van mariniers om alvast te komen wennen.

Een toast met Koos Konijn (foto: Omroep Zeeland)

Een woordvoerder van Roompot: "De gezinnen kunnen tijdens een heerlijk weekeindje weg op die manier zelf ervaren dat de provincie Zeeland een geweldig deel van Nederland is om te wonen, werken én recreëren."

Lees ook: