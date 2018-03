Deel dit artikel:











Politie betrapt notoire hardrijder in Terneuzen

Agenten hebben vanmorgen in Terneuzen een hardrijder betrapt waar de politie al maandenlang jacht op maakte. De afgelopen maanden kwamen er bij de politie al meerdere meldingen binnen over het rijgedrag van de man, maar tot nu toe was het de agenten niet gelukt om hem te betrappen op een overtreding.

Snelheidsmeter op het dashboard van een auto - archieffoto (foto: Omroep Zeeland) De man zou zich agressief gedragen in het verkeer en herhaaldelijk te hard rijden. Op dat laatste vergrijp werd hij vanmorgen betrapt, hij reed meer dan 40 kilometer per uur te hard over de Finlandweg. Rijbewijs Naar aanleiding van die overtreding moet hij nu aantonen tegenover het CBR dat hij geschikt is om gemotoriseerde voertuigen te besturen. Als hem dat niet lukt, wordt zijn rijbewijs ingenomen, schrijft de politie op Facebook.