Tholen komt nu al met informateur

In het gemeentehuis van Tholen is een plaquette onthuld met daarop artikel 1 (foto: Omroep Zeeland)

Het is opmerkelijk dat een informateur al benoemd wordt voor de verkiezingen, omdat een informateur meestal pas benoemd wordt als de verkiezingsuitslag bekend is. Het is gebruikelijk dat de grootste partij ook de informateur levert.

In Tholen doen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen acht partijen mee, waaronder de PVV. De SGP is al jaren met afstand de grootste partij in Tholen.