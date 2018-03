Hansweert krijgt eindelijk zijn strandje

Hansweert krijgt nog voor de zomer een strandje. Wethouder Izak Vogelaar van Reimerswaal heeft toestemming bereikt met een aannemersbedrijf om het strand aan de Werfdijk aan te leggen. Nu kunnen inwoners van Hansweert alleen bij eb op het strand liggen.

Het college van Reimerswaal trekt ruim een ton uit voor de aanleg van het strandje. Het strandje wordt 70 meter breed en 10 meter diep. Over een strand in Hansweert is lang gesproken. PvdA-lijsttrekker Kees Verburg laat via Twitter weten blij te zijn dat er na drie jaar duidelijkheid is. De aanleg van het strandje is meerdere keren uitgesteld.

De aanleg kan op 1 april beginnen. Behalve het strand wordt ook een houten vlonder aangelegd om het strand goed bereikbaar te maken.

