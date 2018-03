De stemhokjes zijn er klaar voor, nu de kiezer nog

En dat in elkaar zetten van die hokjes gaat razendsnel. In een paar minuten tijd toveren de medewerkers van de gemeente Noord-Beveland een simpele zaal om tot een verkiezingsruimte. Maar dan begint het echte werk pas: de hokjes moeten uitgebreid worden schoongemaakt. En daar nemen ze ruim de tijd voor.

In heel Zeeland zijn de loketten opgebouwd voor de gemeenteraadsverkieziengen (foto: Omroep Zeeland)

Op straat lijkt het er op dat de meeste mensen zullen gaan stemmen. Slechts een enkeling geeft toe er geen zin in te hebben of geen heil in te zien. Een dame uit Burgh-Haamstede heeft nog advies voor twijfelaars: "Ga gewoon stemmen, want als je niet stemt wordt je op de grote hoop gelegd waar je het misschien niet mee eens bent."