'Camping Bruinisse brandgevaarlijk'

Politie (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de controle werd onder meer gekeken naar illegale huisvesting en uitbuiting van buitenlandse werknemers. Ook werd onderzocht of er op de camping sprake was van prostitutie.

Brand

In totaal zijn bijna 70 caravans en schuurtjes op het vakantiepark gecontroleerd op zaken als (illegale) bewoning, brandveiligheid en de staat van de caravans. Verder hebben gemeenteambtenaren gecontroleerd of bewoners van het park daar illegaal verblijven.

Hennepplanten

Bij één perceel werden enkele hennepplanten aangetroffen. De bewoner heeft daar afstand van gedaan. De controleurs laten in een persbericht weten dat de controle rustig is verlopen en dat de samenwerking tussen de diensten goed was.

De eigenaren van de caravans en schuurtjes die te dicht op elkaar staan, krijgen bericht van de gemeente. Burgemeester Gerard Rabelink kondigde aan dat in de toekomst alle vakantieparken in de gemeente Schouwen-Duiveland zullen worden onderzocht.