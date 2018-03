Jobbeurs in Beveren extra populair bij bedrijven

De bedrijven komen namelijk graag in contact met werkzoekenden. Vooral in de technische sector, want daar is nog maar lastig aan geschikt personeel te komen. Zowel in Nederland als in België, vertelt Joeri De Clerck van Kalmar België. Kalmar is een van de zestig Belgische bedrijven op de beurs. "Wij merken dat het heel moeilijk is om gemotiveerd technisch personeel te vinden. Jongens die er zin in hebben, die dromen van machines, die enthousiast zijn en die verantwoordelijkheid kunnen nemen."

Belgen of Zeeuwen

Het bedrijf hoopt op de Jobbeurs mensen te ontmoeten die de openstaande vacatures kunnen invullen. Belgen of Zeeuwen, het maakt niet uit. Als ze maar aan het profiel voldoen. "Zeeuwen zijn meer dan welkom. De koffie staat klaar. Wij zitten maar een kwartiertje bij de grens vandaan," zegt De Clerck.

Bedrijven zoeken hun werknemers over de grens (foto: Omroep Zeeland)

Ook de twintig bedrijven met een Zeeuwse vestiging verruimen hun zoekgebied op de banenmarkt. "Wij staan hier met acht vacatures voor elektrotechnisch en installatietechnisch personeel. We hebben onze grenzen verlegd en staan daarom hier in België," vertelt Robert Vergouwe van DIT Techniek in Vlissingen.

Crisis en vergrijzing

Volgens Vergouwe zijn veel jongeren ten tijde van de crisis gestopt met een technische opleiding. En ook de vergrijzing draagt bij aan het arbeidstekort in de technische sector. "Dat maakt het niet makkelijker en de nieuwe instroom is gewoon te weinig."

De oplossing ligt volgens beide bedrijven in een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. "Zowel jonge gasten weer enthousiast maken voor het vak, als zij-instromers een kans geven door middel van werkleertrajecten," zegt Vergouwe. "We moeten in beide landen ons vak weer aanmoedigen. We moeten zeggen 'dat is mooi'. En dat is ook mooi," besluit De Clerck.

Bedrijven zijn op de Jobbeurs naarstig op zoek naar technisch personeel