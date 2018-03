Deel dit artikel:











Zeeuwse scholieren kiezen voor GroenLinks en VVD

Bij leerlingen van het OdyZee College in Kloetinge is GroenLinks het populairst en op het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee scoort de VVD het beste bij leerlingen. Dat blijkt uit de gemeenteraadsverkiezingen onder scholieren die een dag voor de echte verkiezingen zijn gehouden.

Stembureaubord (foto: Omroep Zeeland) Op het Pontes Pieter Zeeman Zierikzee kozen 81 leerlingen voor de VVD, gevolgd door GroenLinks met 57 stemmen en Leefbaar Schouwen-Duiveland met 31. De christelijke partijen SGP en ChristenUnie scoorden met respectievelijk drie en negen zetels het slechtst. GroenLinks kwam met twaalf stemmen als winnaar uit de bus op het OdyZee College. VVD (tien stemmen) en Partij voor Goes (negen stemmen) eindigden als tweede en derde. Nieuw Goes en CDA eindigden met elk drie stemmen onderaan. Scholierenverkiezingen Partij Aantal stemmen OdyZee Aantal stemmen Pontes Pieter Zeeman VVD 10 81 GroenLinks 12 57 Leefbaar Schouwen-Duiveland nvt 31 D66 7 29 CDA 3 27 PvdA 5 17 SP 4 13 ChristenUnie 6 (combi met SGP) 9 SGP 6 (combi met SGP) 3 Partij voor Goes 9 nvt Nieuw Goes 3 nvt Landelijk is de VVD onder scholieren de grootste partij geworden, voor GroenLinks en de lokale partijen. Aan de scholierenverkiezing deden ruim 28.000 jongeren van 101 scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo mee.