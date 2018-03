Wijkagent: 'Het mooiste vak van de wereld'

De wijk Paauwenburg is een van de wijken waar hij een paar keer per week zijn gezicht laat zien en het is duidelijk dat ze hem kennen. Onderweg kletst hij met Jan en alleman over allerlei zaken, positief of negatief: "Contact maken met de mensen, dat vind ik alleen maar leuk. Door tijd en energie in ze te steken, krijg je ook wat terug. Als er wat is, weten ze je makkelijker te vinden en dat moeten we eigenlijk hebben. Mensen die eigenlijk zeggen: 'ik wil het niet officieel melden, maar ik vind het vervelend', die moeten we bereiken. Je signaleert en pakt zaken aan voordat ze escaleren."

'Sneller zichtbaar door sociale media'

De wijkagenten werken daarom nauw samen met veel instanties. Zorginstanties, maar bijvoorbeeld ook buurtbemiddeling of een buurtpreventieteam. Een ander krachtig wapen dat steeds vaker wordt ingezet de laatste jaren, is de sociale media. De vier wijkagenten van Vlissingen Instagrammen er lustig op los. Lex: "Sommige problemen worden sneller zichtbaar door sociale media. Daarnaast kunnen wij de mensen laten zien wat we nou precies doen in de wijk."

Vlissingen heeft vier geografische wijkagenten zoals Lex. Dat zijn wijkagenten die een bepaald gebied onder zich hebben, maar er zijn in onze provincie ook wijkagenten die een groter gebied hebben, maar wel met een eigen portefeuille. Denk hierbij aan horeca, evenementen of jeugd. "Het loopt soms door elkaar heen", legt Lex uit. "Als ik zaken in de wijk heb waarbij ik denk 'dat is te groot voor mijn specialisme', dan haal ik daar bijvoorbeeld een jeugdspecialist bij en die gaat de zaak aan met zijn kennis en netwerk."

'Ik hou van jou'

Ondertussen passeert hij de Louise de Colignyschool waar hij laatst nog op bezoek was om zijn werk toe te lichten: "Het is goed om kinderen jong kennis te laten maken met het werk van de politie." Dat die kennismaking geslaagd was, blijkt uit de kinderen die bij het hek van de school fanatiek naar hem staan te zwaaien en roepen: "Ik hou van jou." Lex grapt als de kinderen uit het zicht zijn: "Heb ik toch nog sjans gehad vandaag."