SP boycot 'PVV-feestje' Terneuzen

Geert Wilders op werkbezoek bij Dethon in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Lijsttrekker van de SP in Terneuzen, Jean-Paul Castelijn, komt wel even naar het gemeentehuis om de pers te woord te staan. De SP geeft aan het vreemd te vinden dat Wilders met aanhangers van de PVV uit heel Zeeland op kosten van de Terneuzense belastingbetaler komt feesten.

Verder verwacht de SP een mooie overwinning in Terneuzen te behalen. Elke behaalde zetel zou een overwinning betekenen, aangezien de SP momenteel zetelloos is in de Terneuzense gemeenteraad. De PVV doet voor het eerst mee in Terneuzen.

