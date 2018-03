Eindelijk weer een indoor skatebaan in Zeeland

Skaters konden niet wachten en begonnen al met stunten in de loods. "Ik skate nu vooral in het skatepark in Goes-zuid, maar daar kan je niet skaten als het regent en dan zit ik meestal binnen. Straks hoeft dat niet meer en ben ik van plan om hier vaak te komen", zegt een skater enthousiast. Kimo uit Heinkenszand is ook blij met de komst van de indoor skatebaan. "Het werd echt tijd dat er iets komt voor de jeugd, er is namelijk geen indoor skatebaan meer in Zeeland dus mensen vanuit de hele provincie zullen deze kant opkomen om met elkaar deze sport te kunnen beoefenen", vertelt Kimo.

Enige in Zeeland

In Middelburg was al eerder een indoor skatebaan genaamd de Meker, maar die is in december 2016 failliet gegaan. Ondanks dat heeft Landegent er alle vertrouwen in dat deze skatebaan een succes wordt. "Ik ben zelf ondernemer wat maakt dat ik er als ondernemer achter blijf staan om te zorgen dat het een daverend succes wordt", zegt Landegent. Om de Meker toch eer aan te doen worden de obstakels van deze skatebaan hergebruikt in de nieuwe.

Veel jongeren kwamen naar de loods in Goes om de toekomstige locatie van de indoor skatebaan te bekijken (foto: Omroep Zeeland)

Professioneel BMX'er Mark Vos uit 's-Gravenpolder, heeft meegedaan met verschillende internationale wedstrijden en is heel enthousiast over dit project. "Ik vind het fantastisch! Want het is gewoon een gemis nu", zegt hij. Vos is al een tijdje gestopt, maar als de skatebaan opengaat zal hij weer op de BMX stappen. "Toen ik mijn zoontje kreeg ben ik op een andere manier naar de sport gaan kijken omdat het ook risico's met zich meebrengt, maar ik sta zeker vooraan bij Zeeuwse kampioenschappen als die hier plaats zullen vinden!", aldus Vos.

Bedoeling is dat de skatebaan officieel deze zomer wordt geopend op 1 augustus. De toegang zal dan €4,- bedragen per dag.

