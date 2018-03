Deel dit artikel:











Willemien Treurniet mist de titel Beste Raadslid

Willemien Treurniet is er niet in geslaagd Beste Gemeenteraadslid van Nederland te worden. De fractievoorzitter van de ChristenUnie in Middelburg zag tijdens de finaleronde in Paradiso in Amsterdam dat het Amsterdamse raadslid Jonas van Lammeren van de Partij voor de Dieren de titel in de wacht sleepte.

Willemien Treurniet van de ChristenUnie in Middelburg (foto: OZ) De verkiezing was een initiatief van omroep WNL, de Volkskrant en een campagnebureau. Die wilden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen meer aandacht voor de gemeentepolitiek en de volksvertegenwoordigers die daarin actief zijn. In de eerste ronde eindigde Treurniet bij de bovenste vijftig. Ook haalde ze de daaropvolgende rondes waarna ze afgelopen zondag uiteindelijk met drie anderen overbleef. Vooral haar inzet voor mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven kreeg veel waardering. Lees ook: Willemien Treurniet in finale beste raadslid