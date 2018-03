Zeeland wordt wakker: Verkiezingsdag, Wilders-boycot en skatepark

Presentatoren Ferdinand en Ariane (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag gaat Zeeland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Omroep Zeeland volgt de verkiezingen op de voet en brengt alle uitslagen. Wil je niets missen over jouw gemeente? Stem dan af op Omroep Zeeland.

Lees ook:

Geert Wilders op werkbezoek bij Dethon in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De Socialistische Partij in Terneuzen gaat niet naar de uitslagenavond in het gemeentehuis van Terneuzen. Reden is de aanwezigheid van PVV-leider Geert Wilders vanavond.

Lees ook:

boerderij (foto: SCEZ)

In Zeeland zijn 199 boerderijcomplexen cultuurhistorisch zo waardevol dat ze in stand moeten worden gehouden. Eigenaren van deze boerderijen kunnen rekenen op ondersteuning van de Provincie Zeeland.

Lees ook:

Bouw skatepark Goes (foto: Omroep Zeeland)

De opslagloods in Goes wordt vanaf 1 mei omgebouwd tot indoor skatebaan. Initiatiefnemer Maarten Landegent is al twee jaar bezig om dit voor elkaar te krijgen, maar nu is het eindelijk zo ver.

Lees ook:

Wolken boven Zeeland (foto: Piet Grim)

Het weer

Vandaag bepalen wolkenvelden het weerbeeld. Een klein buitje is niet uitgesloten, vooral later vandaag breekt ook af en toe de zon door. Het wordt maximaal 6 tot 8 graden.