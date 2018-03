Deel dit artikel:











Lonink niet blij met komst Geert Wilders

Burgemeester Jan Lonink is niet blij met de komst van Geert Wilders vanavond naar het gemeentehuis in Terneuzen. De komst van de PVV-voorman brengt niet alleen extra maatregelen met zich mee, maar Lonink is ook bang dat de aandacht niet meer naar de gemeentelijke politiek gaat.

Burgemeester Jan Lonink (foto: Omroep Zeeland) Lonink wil en kan Geert Wilders niet weigeren, omdat de avond openbaar is. Wel heeft hij gevraagd of de landelijke PVV-leden en van de gemeente Tholen weg willen blijven. Volgens de burgemeester gaan ze op dat verzoek in. Gemeentehuis dicht door bomcheck Tussen 17.00 uur en 21.00 uur is het gemeentehuis afgesloten voor een bomcheck. Ook worden alle bezoekers vanavond gecontroleerd, wanneer ze naar binnen willen. Volgens burgemeester Lonink heeft Geert Wilders niet persoonlijk contact opgenomen om zijn bezoek aan te kondigen, maar zijn komst via een persbericht op het ANP aangekondigd. De komst van de PVV-voorman brengt voor de gemeente Terneuzen flink wat kosten met zich mee, omdat Terneuzen voor de beveiliging moet zorgen.