Zeeuwen waarderen boot met 8,1 en bus met 7,4

(foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar kreeg het fietsvoetveer een 7,9. De enquête is ingevuld door 471 reizigers. De enige andere veerdienst in het onderzoek, die tussen Dordrecht en Rotterdam, wordt gewaardeerd met een 8,5. Daar plaatsen de onderzoekers wel een kanttekening bij, omdat de enquête door te weinig reizigers van die veerdienst is ingevuld.

Openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland)

Het busvervoer wordt in Zeeland gewaardeerd met een 7,4. De prijs en de informatie die gegeven wordt bij vertragingen scoren met een vijf het laagst. Als je kijkt naar het landelijk gemiddelde, dan scoort het busvervoer in Nederland een 7,7.

Lees ook: