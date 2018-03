Deel dit artikel:











Wilders toch niet naar Terneuzen

PVV-leider Geert Wilders zal de uitslagenavond vanavond toch niet in Terneuzen volgen. De PVV meldt in een persbericht dat 'gelet op de reacties vanuit de politiek in Terneuzen en de mogelijkheid dat daardoor de verkiezingsavond niet het feestelijke karakter krijgt die zo n avond zou moeten hebben, is besloten de uitslagenavond in Terneuzen niet bij te wonen'. Dat meldt persbureau ANP.

Geert Wilders op de boulevard in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland) In het bericht laat de PVV weten dat Wilders de pers woensdagavond te woord zal staan met een reactie op de voorlopige uitslagen bij de 'patatbalie'. De patatbalie is een plek in het Tweede Kamergebouw in Den Haag. [Tweet:https://twitter.com/mariusdenobel/status/976423258722619392/photo/1] Lees ook: LIVE: Eerste Zeeuwse opkomstcijfers, lagere opkomst dan vier jaar geleden