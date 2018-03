Deel dit artikel:











Enorme knal door vuurwerkbom in Breskens

De ontploffing van afgelopen weekend in Breskens is het gevolg van een vuurwerkincident. De politie meldt vandaag dat een 16-jarige jongen uit Breskens is opgepakt.

Handboeien (foto: OZ) Bij de ontploffing in de Philips van Kleefstraat zijn diverse rolluiken en een auto vernield. Volgens omwonenden was er zaterdagavond rond 21.00 uur een enorme knal te horen. Wat er precies ontploft is, weet de politie niet, daar wordt onderzoek naar gedaan. Enkele rolluiken van omliggende woningen raakten beschadigd en een steen werd door de auto geblazen. De 16-jarige jongen uit Breskens zit nog vast in een politiecel in Torentijd. De politie vraagt getuigen zich te melden.