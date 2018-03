Bestuurder verliest rijbewijs wegens zes openstaande boetes

Bekeuringen. (foto: Foto Lex van Lieshout/ANP)

Het rijbewijs van de man is ingevorderd en opgestuurd naar het Centraal Jusitieel Incasso Bureau (CJIB) als dwangmiddel, zodat de automobilist alsnog de boetes betaald.

Kentekencamera's

De camera's die bij de Westerscheldetunnel hangen zijn zogenoemde ANPR-camera's ofwel kentekencamera's. Via dit systeem worden kentekens van voertuigen vergeleken met een lijst van verdachte personen of gesloten auto's. Als blijkt dat een voertuig inderdaad gestolen is, of dat er nog boetes openstaan, dan kunnen agenten eropaf gestuurd worden.

Een woordvoerder van de politie laat in een reactie weten dat aan de hand van de camera's bij de Westerscheldetunnel vaker personen aangehouden worden. Exacte aantallen kon de woordvoerder niet geven. Wanneer een kenteken na registratie niets oplevert, wordt deze uit het systeem verwijderd.